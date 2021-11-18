Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, 21 Kasım Pazar günü Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Milli takım kampından dönen Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan, takımla çalışmalara katıldı.
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama ise idmanda yer almadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, pas ve top kapma çalışması yaptı.
Futbolcular, çalışmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
Etiketler: Derbi Fenerbahçe Futbolda Şike Galatasaray Süper Lig
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