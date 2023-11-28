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Spor
AA 28.11.2023 22:51

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Pınar Karşıyaka liderliğe yükseldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Fransız ekibi lider SIG Strasbourg'u 15 sayı farkla 87-72 yenerek averajla liderliğe yükseldi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Pınar Karşıyaka liderliğe yükseldi
[Fotograf: AA]

Rakibiyle galibiyet sayısını eşitleyen yeşil-kırmızılı ekip, Fransa'daki ilk maçı 15 sayı farkla kaybettiği için grup bitiminde olası puan eşitliği halinde genel averaja bakılacak.

İlk 5 dakikayı 14-6 üstün geçen Pınar Karşıyaka'ya 8-0'lık seriyle cevap veren konuk ekip 14-14 eşitliği yakaladı. Pınar Karşıyaka, periyodu 20-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, devrenin bitimine 4 dakika kala farkı 12 sayıya çıkardı: 33-21. Kalan bölümde farkı 13 sayıya kadar (38-25) yükselten ev sahibi ekip, soyunma odasına 40-29 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında Martin ve Vitto Brown'un 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı 17 sayıya (46-29) yükselten Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı da 52-40 önde geçti. Ev sahibi ekip periyodu 20 sayı farkla 71-51 üstün bitirdi.

Son periyoda Invernizzi'nin üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 9-0'lık seriyle başlayan konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka son 5 dakikaya 74-64 önde girdi. Aradaki farkı tekrar 16 sayıya (82-66) yükselten yeşil-kırmızılı ekip, son saniyede Martin'in bulduğu 3 sayılık basketle müsabakadan 87-72 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 7, Jaylon Brown 7, Martin 15, Vitto Brown 16, Carey 19, Furkan Haltalı 2, Hilliard 6, McCollum 15, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı

SIG Strasbourg: Hooker 5, Booth 20, Invernizzi 14, Brooks 8, Lacombe 12, Akin 11, Brown 2, Etou, Maille, Morency

1. periyot: 20-18

Devre: 40-29

3. periyot: 71-51

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Martin Vulic (Hırvatistan

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