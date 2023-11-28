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Spor
AA 28.11.2023 22:05

IFAB futbolda 10 dakikalık ceza verilmesini değerlendiriyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), taktik faul yapan ya da hakeme itiraz eden futbolculara maç devam ederken 10 dakikalık ceza verilmesini değerlendiriyor.

IFAB futbolda 10 dakikalık ceza verilmesini değerlendiriyor
[Fotograf: AA]

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, başkent Londra'da toplanan kurul, hakeme, taktik faul yapan ya da itirazında ısrar eden futbolcuları 10 dakika saha dışına gönderme yetkisi verilmesini masaya yatırdı.

Ayrıca, ragbide olduğu gibi sadece takım kaptanının hakeme yaklaşması kuralı da gündeme geldi.

Bu kuralların pilot uygulamasının Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında yapılabileceği kaydedildi.

Kurul üyeleri, VAR hakeminin korner, serbest vuruş ve ikinci sarı karta müdahale edip etmemesinin daha fazla görüşülmesi konusunda mutabık kaldı.

Londra'daki toplantıda ele alınan konular, gelecek yıl mart ayında yapılacak genel kurul toplantısında oylamaya sunulacak.

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