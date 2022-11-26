Başkentte 3 puan Çaykur Rizespor'un
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti. Küme düşme hattında yer alan başkent temsilcisinin galibiyet hasreti ise 12 maça çıktı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.
Ev sahibi Gençlerbirliği Abdullah Şahindere'nin kafa golüyle 7. dakikada 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, rakibine 21. dakikada Emir Han Topçu'nun kafa golüyle cevap verdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, 63. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile 2-1 öne geçti. Mücadelenin skorunu 90+2. dakikada Çaykur Rizespor'dan Farouk Miya ilan etti: 1-3
Bu galibiyetle puanını 25'e çıkaran Çaykur Rizespor, maç fazlası ve averajla 2. sıraya yükseldi.
Ligde kötü günler geçiren başkent ekibinin ise galibiyet hasreti 12 müsbakaya çıktı. 7 puanda kalan ve ateş hattına demir atan Gençlerbirliği'nde 50. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Muhammed Bayır, 87. dakikada kulübede kırmızı kart gördü.
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