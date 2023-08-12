Başarılarıyla 2023'e damga vuran Türk sporcular

16 saat yüzerek Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın Aysu Türkoğlu, 29 yaşında buz patenine başlayıp 5 kez dünya şampiyonu olan Naz Arıcı, Atlantik'i tek başına geçen ilk Türk kadın yelkenci olma ünvanını kazanan Başak Mireli, köyde hayvan otlatırken keşfedilen ve atletizmde Avrupa Şampiyonu olan Dilek Koçak, dünyanın ilk sırasına oturan "Filenin Sultanları", 18 yaşında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, okçulukta dünyanın en iyisi olan Mete Gazoz, Milletler Ligi'ne yükselen "Filenin Efeleri", 11 yaşında rüzgar sörfünde dünya üçüncüsü olan Sarp Şarlı ve 19 yaş altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan "Filenin Genç Sultanları"...

Son 7 ay içinde Türk milletine büyük coşku, sevinç ve gurur yaşatan sporcuların başarılarının ardında çok yoğun çalışma temposu ve fedakarlık var. Türk sporcular, başarı hikayeleri ile de gençlere ilham veriyor

İşte 2023'te başarılarıyla tarihe adını yazdıran sporcularımız...

Filenin Sultanları dünya şampiyonu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları'ndan 3 isim de turnuvanın Rüya Takımı'na seçildi.

Filenin Sultanları bu sonuçla dünya sıralamasında ilk sıraya yükseldi.

Turnuvanın en iyi oyuncularının seçildiği Rüya Takım'da 3 Türk oyuncu yer aldı. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi 1'inci orta oyuncu oldu. Gizem Örge, en iyi libero seçildi. En iyi pasör çaprazı ödülü ise Melissa Vargas'a verildi.

Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın

Bodrumlu yüzücü 22 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek Manş'ı geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmeyi başardı.

Geçişin ardından Türk bayrağı açan Türkoğlu'nun başarısı, büyük ilgi gördü.

Naz Arıcı buz pateninde 5. kez dünya şampiyonu

29 yaşında başladığı buz patenine ismini altın harflerle yazdıran Naz Arıcı, Almanya’daki Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda 5. kez dünya şampiyonu oldu.

“Altın Kuğu” olarak anılan, Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu Naz Arıcı, spor için “geç” denilebilen bir yaşta buz patenine başlamasına rağmen 5 kez dünya şampiyonu oldu.

Arıcı, sporda yaş önyargısını yıkarak, başarısını Türk kadınına adadı.

Dilek Koçak atletizmde Avrupa şampiyonu

Milli atlet Dilek Koçak, İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında altın madalya kazandı.

Koçak, köyünde hayvanları otlatırken keşfedilmişti.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Dilek Koçak, 1500 metre yarışında 4.16.86'lık derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Atlantik'i tek başına geçen ilk Türk kadın yelkenci Başak Mireli

Yelken sporcusu Başak Mireli, Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk Türk kadın oldu.

Atlantik Okyanusu'nu 24 günde 2 bin 384 mil yol yaparak yelkenliyle geçen ilk Türk kadını olan Başak Mireli, sıradaki hedefinin Pasifik Okyanusu olduğunu, orada farklı bir tecrübe edinmek istediğini söyledi.

Yelken sporcusu Başak Mireli, 23 Aralık'ta "İstanbul" isimli yelkenli teknesiyle Yeşil Burun Adaları'ndan yola çıkarak, 24 günlük yolculuğun ardından Karayipler'deki Martinik'e ulaştı.

Dünya Şampiyonu Mete Gazoz

Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, bir kez daha adını Türk spor tarihine yazdırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenen Mete, altın madalyaya uzandı.

24 yaşındaki milli sporcu, böylece dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk okçu oldu.

Dünya şampiyonu olarak madalya koleksiyonundaki en önemli eksik parçayı da tamamlayan milli okçu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi erkekler klasik yayda hem bireysel hem de takımlarda temsil edecek.

Mete, Paris'e son olimpiyat ve dünya şampiyonu unvanıyla gidecek.

Dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho, Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" (The Archer) adıyla çevrilen kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adadı.

Coelho, sosyal medya hesabı üzerinden Mete'yi dünya şampiyonluğu başarısı dolayısıyla da tebrik etti.

Arda Güler 18 yaşında Real Madrid’e transfer oldu

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda top toplayıcı olarak görev yapan, Fenerbahçe'nin Şubat 2019'da Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği 18 yaşındaki Arda, yeteneği ve performansıyla kısa zamanda kendisine Avrupa'nın kapısını açtı.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu.

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi.

Filiz lisansı 15 Ağustos 2014'te 9 yaşında Gençlerbirliği'nin altyapısındayken çıkarılan Arda Güler, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.

13 yaşında 20 Şubat 2019'da Fenerbahçe tarafından transfer edildi.

Sarı-lacivertli kulübün altyapı kadrosuna dahil edilen Arda Güler, yaklaşık 2 yıl sonra 15 yaşında 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel ilk imzasını attı.

Performansıyla kısa zamanda farkını ortaya koyan ve A Milli formayı da sırtına geçiren "10 numara", ilk profesyonel sözleşmesinden 2,5 yıl sonra Real Madrid’in kapısını araladı.

Filenin Efeleri Milletler Ligi’ne çıktı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

17 Temmuz'da Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından, Efeler de Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

11 yaşında dünya üçüncüsü olan milli sörfçü Sarp Şarlı

Urla Deniz Kulübü’nün lisanslı sporcusu olan milli sporcu Sarp Şarlı, toplamda 16 ülkeden 327 yarışçının katıldığı rüzgar sörfü T293 & T293 Plus Dünya Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışarak dünya üçüncüsü oldu.

Sarp Şarlı, geçtiğimiz nisan ayında da Avrupa ikincisi olmuştu.

"Filenin Genç Sultanları" dünya ikincisi oldu

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, ABD'ye 3-2 yenildi ve dünya ikincisi oldu.