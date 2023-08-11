Trabzonspor sezonunun açılış karşılaşmasında Antalyaspor'u tek golle yıktı

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, 8. dakikada Denswil'le topu ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik unutulmadı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, maç öncesi Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adına Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye saha kenarında Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonsporlu futbolcular da sahaya Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı "İyi ki varsınız" yazılı pankart ile çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Taraflar aralarında oynadıkları 76 karşılaşmanın 44'ünü Trabzonspor kazanırken Antalyaspor ise 15'inde galip gelebildi. Taraflar 17 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

İlk yarının önemli anları

Gol 8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswill, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

10. dakika Larsen'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topu Trezeguet kaleye gönderdi, rakip oyuncuya çarpan topu kaleci Leite kontrol etti.

43. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu kaleci Leite arka direkte kornere gönderdi.

44. dakikada Bakasetas'ın soldan ceza sahasına ortaladığı topta karambol oluştu. Visca'nın vuruşunda, savunma topu güçlükle uzaklaştırdı.

45. dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayı içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, Umut Bozok'a çarpan top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının önemli anları

66. dakikada Enis Bardhi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite yatarak topu kontrol etti.

67. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Leite güçlükle topu kornere çeldi.

78. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

83. dakikada Bitexen Antalyasporlu futbolcu Adam Buksa'nın uzaktan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Kerem Şen), Visca (Dk. 46 Bardhi), Trezeguet (Dk. 74 Doğucan Haspolat), Umut Bozok (Dk. 74 Maxi Gomez)

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 68 Fredy), Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 68 Holtmann), Larsson, Bytyqi (Dk. 74 Assombalonga), Buksa

Gol: Dk. 8 Denswil (Trabzonspor)

Sarı Kart: Dk. 46 Erdal Rakip (Antalyaspor)