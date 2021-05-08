Yeni Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

16 maçtır yenilmeyen Rıza Çalımbay ve öğrencileri, bu seriyi devam ettirmek istiyor. Avrupa bileti için mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 58 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Medipol Başakşehir ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. 43 puanı bulunan son şampiyon, Sivas'ta kazanarak alt sıralardan biraz daha uzaklaşmak istiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...