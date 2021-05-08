Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Başakşehir Sivas deplasmanında
Süper Lig'in 40. haftasında Demir Grup Sivasspor, bugün Medipol Başakşehir'u ağırlayacak.
Yeni Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
16 maçtır yenilmeyen Rıza Çalımbay ve öğrencileri, bu seriyi devam ettirmek istiyor. Avrupa bileti için mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 58 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Medipol Başakşehir ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. 43 puanı bulunan son şampiyon, Sivas'ta kazanarak alt sıralardan biraz daha uzaklaşmak istiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Sivasspor Medipol Başakşehir Süper Lig
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