Sivas'ta puanlar paylaşıldı
Süper Lig'in 40. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 0-0 sona erdi.
Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir Sivas'ta karşı karşıya geldi.
İki takımın da ağları havalandıramadığı müsabaka 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor bu sonuçla yenilmeme serisini 17 maça çıkardı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
5. dakikada Fajr'ın sağ çaprazdan rakip ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Claudemir'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
10. dakikada sol açıkta topla buluşan Gradel'in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarıya çıktı.
33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca, meşin yuvarlığı boş durumdaki Aleksic'e gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı sert ortada topu rakip defans uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Claudemir, meşin yuvarlağı kale direğinin sağından dışarı gönderdi.
43. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
50. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada topu rakip defans kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Fajr'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
51. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
70. dakikada Kayode'nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top savunmadan geri döndü.
Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 67 Felix), Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Kone), Hakan Arslan, Gradel, Kayode (Dk. 84 Ninga)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Da Silva (Dk. 80 Chadli), Tagir, Ndayishimiye, Mbombo (Dk. 80 Caicara), Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Dk. 69 Fernandes), Deniz Türüç (Dk. 87 Duarte), Crivelli (Dk. 69 Mahmut Tekdemir)
Sarı kartlar: Dk. 45 Aleksic, Dk. 69 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir)