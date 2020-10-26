Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Başakşehir-PSG maçına İsveçli hakem
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Paris Saint-Germain maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 28 Ekim Çarşamba günü 20.55'te başlayacak.
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Manchester United ile karşılaşmıştı. İngiliz ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.
Medipol Başakşehir ise, RB Liepzig'e 2-0 yenilmişti.
Sıradaki Haber
Türkiye Kupası'nda 3. tur programı belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz