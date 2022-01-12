TFF'den yapılan açıklamaya göre, müsabakanın oynanacağı tarih ayrıca ilan edilecek.

"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Konyaspor Kulübü, Ahmet Çalık'ın vefatının ardından dün bu maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.