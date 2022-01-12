Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Süper Lig'de 15 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, müsabakanın oynanacağı tarih ayrıca ilan edilecek.
"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."
Konyaspor Kulübü, Ahmet Çalık'ın vefatının ardından dün bu maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.
Etiketler: Konyaspor Medipol Başakşehir TFF
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