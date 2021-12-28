Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona Ferran Torres'i transfer etti
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Ferran Torres'i renklerine bağladı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen 21 yaşındaki forvetle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı.
Torres'in sözleşmesinde 1 milyar euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu basına yansıdı.
Geçen yıl ağustos ayında Valencia'dan Manchester City'ye transfer olan Torres, tüm kulvarlarda 43 maçta 16 gol attı.
Etiketler: Barcelona Transfer Haberleri
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