Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında Laporta, taraftarlara hitap etti.

"Ben de hepiniz kadar kırgın ve öfkeliyim. Yaşananların, üzerinde düşündüğümüz senaryolardan biri olduğunu sizlere söylemeliyim. Sizlerden sabırlı olmanızı ve takımı desteklemeyi sürdürmenizi rica ediyorum."

Taraftarlardan, kulüp yönetimine de güvenmelerini isteyen Laporta, "Bu güvene ihtiyacımız var. Bu durumu düzelteceğimizden hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Laporta'nın, dün alınan yenilginin ardından başkan yardımcısı Rafael Yuste ve futbol direktörü Mateu Alemany ile bugün kulüpte durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

A message for all the culers: trust and support to our team. Do not doubt that we will solve this situation. Visca el Barça! pic.twitter.com/eBtxPQIeOj