Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren gol 53. dakikada Bakasetas'tan geldi. Bu galibiyetle 5. maçında 13 puana ulaşan fırtına, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

5 puanlı Kasımpaşa ise 14. sıraya geriledi.

Trabzonspor, hafta içinde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün havadan pasında Cornelius, kafayla topu Bruno Peres'e indirdi. Bu oyuncu sağdan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Nwakaeme'nin arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına yakın bir noktadan pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gitti: 0-1.

81. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanatta son çizgiden ortasına, arka direkte Eysseric'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Travnik, Hajradinovic, Umut Bozok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Sarı kart: Dk. 13 Umut Bozok (Kasımpaşa)