Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 2. Lig'e yükselen takımlara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 3. Lig play-off final maçları sonrasında TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor ve İskenderunspor'u kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında takımlara TFF 2. Lig'de başarılar diliedi.
"2021-2022 sezonu TFF 3. Lig play-off final mücadeleleri sonrasında TFF 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor ve İskenderunspor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Kulüplerimize, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri TFF 2. Lig'de başarılar diliyorum."
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