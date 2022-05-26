Katar Havayolları'nın Twitter adresinden yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'da ilk defa düzenlenen Dünya Kupası'nı özel bir etkinlik haline getirmek amacıyla Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki büyük hava yollarıyla iş birliği yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Katar Havayolları'nın düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın hava yolu şirketi Saudia, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Flydubai, Umman Havayolları ve Kuveyt Havayolları ile yapılan anlaşmaya dair bilgi verildi.

Yapılan anlaşmaya göre, Dünya Kupası etkinliği için günlük olarak Saudia'nın 40 uçuş, Flydubai'nin 60 uçuş, Umman Havayolları'nın 48 ve Kuveyt Havayolları'nın 20 uçuş yapacağı duyuruldu.

2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasının, Katar'daki 8 stadyumda 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.