Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili, "Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz." dedi.
Bakan Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili açıklama yaptı.
Finalin Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphesi olmadığını belirten Kasapoğlu, "Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz." dedi.
Avrupa basınında Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınabileceği yönünde iddialar geçtiğimiz haftalarda da çıkmış, Madrid'e benzer bir şekilde Lizbon ve Berlin gibi şehirlerin de finali organize etmek istedikleri iddia edilmişti.
UEFA Yönetim Kurulunun 17 Haziran'da toplanıp, COVID-19'dan dolayı ertelenen Şampiyonlar Ligi takvimiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:44
Sıradaki Haber
Milli atletler 'altın madalya' mesaisinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz