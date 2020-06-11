Bakan Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili açıklama yaptı.

Finalin Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphesi olmadığını belirten Kasapoğlu, "Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Avrupa basınında Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınabileceği yönünde iddialar geçtiğimiz haftalarda da çıkmış, Madrid'e benzer bir şekilde Lizbon ve Berlin gibi şehirlerin de finali organize etmek istedikleri iddia edilmişti.

UEFA Yönetim Kurulunun 17 Haziran'da toplanıp, COVID-19'dan dolayı ertelenen Şampiyonlar Ligi takvimiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.