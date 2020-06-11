Uluslararası birçok yarışmada altın madalya kazanan milli atletler Derya Kunur ve Emine Akbingöl, Covid-19 salgınının başlamasıyla köylerine dönmek zorunda kaldı.

Pandemi sürecinde antrenörleri Naim Koçlardan'ın telefondan verdiği program kapsamında kendi çalışma programlarını uygulayan Kunur ve Akbingöl, kısıtlamaların sona ermesiyle merkeze dönerek yeni çalışma döneminin startını verdi.

Sosyal mesafe kurallarına uyarak kentteki spor alanlarında çalışan sporcular, günde 30 kilometre koşarak düzenlenecek müsabakalarda kürsüye çıkmak, ülkeye altın madalya kazandırmak için tek döküyor.

Muş Spor Hizmetleri Müdürü Faysal Çavuş yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığının normalleşme sürecine geçiş yaptığını söyledi.

Bu süreçte kente bir çok madalya kazandıran atletlerin antrenörleri eşliğinde antrenman yapmayı özlediğini ifade eden Çavuş, şöyle konuştu:

"Kızlarımız pandemi sürecinde antrenörleriyle telefonda görüşerek çalışıyordu. 1 Haziran'dan itibaren merkezde antrenmanlara başladılar. Biz de onları özlemiştik. Şükürler olsun ki bu ortamı tekrar ülke olarak yakaladık. Kızlarımızdan Avrupa'da ve uluslararası müsabakalarda altın madalya bekliyoruz. Altın kızlarımız, atletizm branşında uluslararası müsabakalarda kürsüye çıkmış, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş sporcularımız. Bakanlığımızın bize gönderdiği genelgeye göre antrenmanlarımızı başlattık. Özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik şartlarına riayet edilerek bütün tedbirleri getiriyoruz. Arkadaşlarımızın en nezih ortamda antrenman yapmalarını sağlıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmalarını sürdürüyorlar."

"Tekrar hayallerimizin peşinden koşuyoruz"

Varto ilçesine bağlı Halksever köyünde yaşayan Emine Akbingöl ise 8 yıl önce atletizme başladığını, bu süreçte bir çok başarıya imza attığını belirtti.

Pandemi sürecinde kısıtlamalar nedeniyle evden çalışmaya devam ettiklerini anlatan Akbingöl, "2 ay köyde kaldım. Normalleşme süreciyle merkezde antrenmanlara başladım. Bunu yaparken sosyal mesafeye, el temizliğime, maske takmaya dikkat ediyorum. Sadece antrenman sırasında maskemi çıkarıyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak şampiyonalarda başarılı olmak için daha sıkı çalışıyoruz. Tekrar hayallerimizin peşinden koşuyoruz." diye konuştu.

Derya Kunur da pandemi süreci nedeniyle köyde antrenman yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Kısıtlamaların kaldırılmasıyla sosyal mesafemizi koruyarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yarışmalara hazırlanıyoruz. Normalleşmenin başlaması bizim için çok iyi oldu. Köydeyken kendi imkanlarımızla çalışıyorduk, pek verimli olmuyordu. Merkeze gelmemiz daha iyi oldu. Burada daha sıkı çalışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.