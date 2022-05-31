Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda 1 altın 2 gümüş madalya kazanan Nuray Güngör ile 1 gümüş madalya elde eden Berfin Altun'u tebrik etti.
Arnavutluk'ta devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, 1 altın 2 gümüş, Berfin Altun ise 1 gümüş madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında, "Arnavutluk'ta devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda, madalya kazanan sporcu kardeşlerim Nuray Güngör ile Berfin Altun'u tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Organizasyonda mücadele edecek sporcularımıza da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu Milli Sporcular
Son Haberler
- 23:48
- 23:48
- 23:24
- 23:28
- 23:15
Sıradaki Haber
Mesut Özil: Kariyerimi Fenerbahçe'de noktalayacağım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz