Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Uzun zamandır spora emek veren değerli bir isim, eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Türker Arslan'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhum Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.