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Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye 'geçmiş olsun' telefonu
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayan Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş'ta testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları hakkında da bilgi aldı.
Bakan Kasapoğlu, evinde karantinada bulunan Çebi ve ailesi ile kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu.
Etiketler: koronavirüs Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur ÇebiSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:26
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