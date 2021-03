42 Maslak'taki ESA Arena'da düzenlenen toplantıda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile medya ve spor dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

"Ödül önemli bir aşama. Marifet iltifata tabidir"

Toplantıdan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

"Bu yıl da başarıya koşan sporcularımıza gereken ilgiyi en güzel şekilde hem halkımız gösterecek hem de jüri bugünkü çalışmasıyla bunu başlatmış olacak. Öncelikle sporcularımıza başarı diliyorum. Ödül önemli bir aşama. Marifet iltifata tabidir. Sporcuya değer vererek imkanları onların erişimine sunmak ve hep yanlarında olmak bizim en önemli felsefelerimizden biri."

"Türk sporu çok ciddi bir devrimi ortaya koyuyor"

Bakan Kasapoğlu, Türk sporunun büyük bir aşama kaydettiğini anlattı.

"Türk sporunun, sporcusuyla, tesisleriyle ve spor turizmiyle geldiği nokta çok anlamlı, çok ciddi bir devrimi ortaya koyuyor. Türk sporunun, Türk sporcusunun hızı her geçen gün başarılarla taçlanarak artıyor. Önümüzdeki süreçte sporun birleştirici ruhuyla tüm kötülüklerle mücadele edeceğimiz gibi, sporu tabana yayma noktasında da çok önemli aşamaları başaracağımıza inanıyorum. Spor tabana yayıldıkça, sporun ruhunu tüm halkımızla buluşturdukça hem sosyal hem de sportif anlamda pek çok konuyu daha güzel noktalara taşıyacağız. Spor kültürüyle ülkemizin her alanda her branşta iddiasını daha yukarılara taşımak mümkün. Sporu birkaç branştan ibaret görmediğimizi hep ifade ediyoruz. Özellikle son birkaç yıldır pek çok branşta sporcularımızın bize yaşattığı mutlulukları da takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte birçok alanda sporcularımızla yarınların Türkiye'sini birlikte inşa etmeye, halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz."

"Spor altyapısının güçlenmesi spor turizmi açısından çok önemli"

Kasapoğlu, Türkiye'nin spor altyapısı konusunda büyük ilerleme sağladığını vurguladı.

"Türkiye'nin dört bir köşesinde çok önemli yatırımları birlikte gerçekleştiriyoruz. Halkımızın spora olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bu da ayrı bir mutluluk kaynağı. Türkiye'nin spor altyapısının güçlenmesi hem sporumuzun gelişmesi hem de spor turizmi açısından çok önemli."

"Amacımız herkesin güzel ve sağlık şekilde bir araya gelmesini sağlamak"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte taraftarların tekrar statlara alınması konusunda ilgili taraflarla bir araya geleceklerini anlatarak, "Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel ve sağlık şekilde bir araya gelmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.