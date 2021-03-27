Bakan Kasapoğlu, İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda stadında izlediği maç sonrasında değerlendirme yaptı.

"Mübarek bir gece. Tüm milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Milletimizin, insanlığın kurtuluşuna, affına vesile olsun. Millilerimiz bugün bize büyük bir sevinci, büyük bir gururu yaşattı. Tıpkı geçtiğimiz günlerde Hollanda maçındaki gibi. Gençlerimiz hakikaten inancını, yüreğini bugün de ortaya koydular. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz."

"Türk sporunun yükselişi, yürüyüşü, güçlü yarınlara doğru devam edecek"

"Sporcularımızı, hocamızı, emeği olan herkesi tebrik ediyoruz. Nasıl Avrupa elemelerine geçmeyi güçlü bir şekilde başardıysak, Dünya Şampiyonası elemelerini geçmeyi de inşallah güçlü bir şekilde başaracağız. İnanıyorum ki, bu nesil ardından gelecek yeni gençlerle ülkemizi, şanlı bayrağımızı gururla temsil etmeye devam edecekler. Önümüzde Letonya maçı var ve inşallah onda da başarılı olacağız, ona da inanıyorum. Türk sporunun Türk futbolunun yükselişi, yürüyüşü, güçlü yarınlara doğru devam edecek."