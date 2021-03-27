Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Futbol Takım'a tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim çocuklar yine harika. Yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.
#BizimÇocuklar yine harika— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 27, 2021
Yüreğinize sağlık pic.twitter.com/E1jJgJMjQI
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