Bakan Kasapoğlu, Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesi'nde Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın anısına açılan "Altın Kalpli Eldiven" sergisini gezdi.

Ziyaret esnasında sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, "1 haftadan beri İstiklal Caddesi'nde çok önemli bir sergi var. Ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve sporumuzu gururla dalgalandırmış sporcumuzu burada yad ediyoruz. Hem boksa hem spora pek çok şekilde hizmet etmiş ve nice öğrenciler yetiştirmiş hem de sporcu olarak yarışmış. Biz hem Garbis Zakaryan'nın ismini hem onun rol model ve sporcu olarak çok değerli kimliğini hiçbir zaman unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Sembol olan şahsiyetini de yaşatacağız"

Bakan Kasapoğlu, gençlere Zakaryan'ı tanıma tavsiyesinde bulunarak, "Gençlerimiz onu tanıyacak, onun izinden gidecek ve onu örnek alacaklar. Çalışkanlığıyla, ahlakı ve karakteriyle, bir sporcu, bir birey olarak her açıdan sembol olan şahsiyetini de yaşatacağız. Ben bu vesileyle kendisini minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise serginin Zakaryan'a gösterilmesi gereken vefanın bir örneği olduğuna dikkati çekti.

Zakaryan'ın "Vefat ettiğimde beni Türk Bayrağına sarılı tabuta sararak uğurlayın" vasiyetini hatırlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bu toprakların çocuğu olarak 'Altın Kalpli Eldivene', Beyoğlu Belediyesi olarak göstermemiz gereken bir vefa vardı. Geçtiğimiz hafta bu serginin açılışını yaptık. Yüz binlerce insan bu sergiyi ziyaret etti. Bugün 17 tane başkonsoloslarımızla buluştuk. Daha sonrada Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımıyla bu defa başkonsolosluklarla beraber sergiyi beraber gezme imkanımız oldu. Onlara Garbis Zakaryan'ı anlatmak ve bu toprakların zenginliğini, bu toprakların çeşitliliğinin bir zenginlik olduğunu, yüzyıllardır Anadolu topraklarında var olduğumuzu anlattık. Garbis Zakaryan'ı, Türk sporuna katkılarından dolayı şükranla ve rahmetle anıyorum."

Sergi ziyaretinde Bakan Kasapoğlu'na Rusya, Almanya, Ukrayna, Yunanistan ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 ülkenin başkonsolosu eşlik etti.

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın başarı hikayesinin anlatıldığı sergide, efsane boksörün daha önce sergilenmemiş özel eşyalarının yanı sıra, müsabaka görüntüleri de ziyaretçilerle paylaşılıyor.