Bakan Bak göreve yeni başlayan psikologlarla bir araya geldi

Bakan Bak, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, psikologlara, başarının sürekli eğitimden geçtiğine inandığını aktardı.

"Gençlerimizin bazen iyi bazen kötü zamanı oluyor. Sorunları aşmak için onlara yardımcı olacaksınız. Onlara yol gösterecek, onları yönlendireceksiniz. Dolayısıyla size çok ihtiyacımız var."

Bak, "Yeni dönemde, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak dinamik bir yapı içerisinde gençlerimize olan görevimizi daha iyi yapabilmek için ailemizi güçlendirmek istedik. Bunun içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle 400 psikolog alımı gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

"Daha önceki çalışan arkadaşlarımızla beraber bu sayı 700'e ulaştı. Daha iyisini yapmak için daha çok arkadaşımıza ihtiyaç var. Birbirimizi yapı olarak güncellememiz, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Aldığınız eğitim yeterli mi, daha farklı neler yapabiliriz gibi sorularla kendimize katkılar sağlayacak çalışmalar içinde olmalıyız.

Bu genç ve dinamik yapıyı eğitimlere donatarak görevi sürdürmemiz lazım. Sizleri bir eğitim sürecinden geçirdik, o süreçte sizlerin sorularını, düşüncelerini, verilen eğitimlerin durumunu görmek istedik. Sizlerin düşünceleri, bizim için çok önemli. Sporcusuyla, genciyle, öğrencisiyle bulunacağız ortamlarda, karşılaşacağınız süreçlerle ilgili eğitim desteğine ihtiyacınız var. Çoğu arkadaşımız yeni mezun. Önünde uzun bir iş hayatı olacak. Bu genç arkadaşlarımızın görevlerini en iyi şekilde yapmaları için bizden talep ettikleri eğitimleri vermemiz çok önemli."

"Sizlerin onlara güven vermesine ihtiyacı var"

Bakan Bak, psikologların stresli bir kitleyle başa çıkması gerektiğini hatırlattı.

"Yaşadığı ortam ya da dersleriyle ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle stresli bir kitle ile karşı karşıya olacaksınız. Onların daha sağlıklı bir şekilde karar verebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri, eğitimlerine, yaşamlarına devam edebilmeleri için sizlerin desteğine ihtiyacı var. Sizlerin sıcaklığına, sizlerin onlara güven vermesine ihtiyacı var. Bunları, tabii siz sağlayacaksınız. Bu ortamı sizler, mesleki normlarınızla aldığınız eğitiminizle ve buradan alacağınız eğitimle, daha tecrübeli psikologlarla paylaşacağınız bilgilerle güçlendireceksiniz. Aynı zamanda araştırmacı olacaksınız. Bana göre, bir mesleğe başladığınız zaman yeniden bir eğitim başlıyor. Mesleğinizde iyi olmak, mesleğinizde süreci, yapacağınız işleri doğru aktarabilmek çok önemlidir."

Bakan Bak, mesleğe ilk başladığı yıllardan örnekler verdi.

"Kendinizi geliştirmek önemli. Ben mesela akademisyenlik yaptığım zaman, yayınları takip ederdim. Yeni gelişmeleri yeni sistemleri takip ederdim. Dolayısıyla makale yazardım kendi alanımda. Sizlerin de belki içinizde yüksek lisans yapmak isteyen, akademik kariyer yapmak isteyen olur. Burası çok güzel bir saha. Bu alanda göreceğiniz, çok dinamik bir yapı var. Bazen iyi bazen kötü zamanımız oluyor. Sorunları aşmak için siz onlara yardımcı olacaksınız. Onlara yol gösterecek, onları yönlendireceksiniz. Dolayısıyla size çok ihtiyacımız var. Önemsiyoruz sizi, bizim için çok kıymetlisiniz. Burada aldığınız eğitimden, aldıklarınızı karşılaştırarak geri dönüşümle beraber çok daha iyi şeyler yapacağınıza inanıyoruz. Psikososyal Destek Çalışmaları Eğitim Programı'nda eğitim veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kaliteyi arttırmak için geri dönüşleriniz çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine hoş geldiniz. Önemli bir görev üstleneceksiniz. Pek çok gencimizin hayatına dokunacaksınız. Hayatında karşılaştığı sorunları çözmesi için, stresi yönetmesi için, onlara destek olacaksınız. Bunlar kıymetli işler. Güçlü olmalısınız, eğitimli olmalısınız, öz güveniniz olmalı, ailemize önemli bir katkı sağlayacaksınız. Sizlere tekrar ailemize hoş geldiniz diyorum, sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz."