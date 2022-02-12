Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahreyn Grand Prix'si 2036'ya kadar Formula 1'de
[Fotoğraf: AA]
Bahreyn Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2036'ya kadar yer almaya devam edecek.
Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bahreynli yetkililerle yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.
Bahreyn Uluslararası Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2036'ya kadar Formula 1'de yer alacağı belirtildi.
Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.
Etiketler: Formula 1
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