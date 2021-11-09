Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa'da konuğu Iraklis
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında 10 Kasım Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi Iraklis'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Grubunda daha önce oynadığı 4 maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji, lider durumda bulunuyor.
Misafir ekip ise 4 maç sonunda galibiyet alamadı.
Etiketler: Basketbol
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