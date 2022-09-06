Bafetimbi Gomis gol atıyor sevindiriyor, penaltı kaçırıyor üzüyor. Fransız santrfor, Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynadı.

36. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1 yapan tecrübeli futbolcu, aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti. Bu sezon Lig'de takımının ilk 3 golüne imza atan Gomis, Galatasaray'ın efsane ismi George Hagi'nin yanına adını yazdırdı.

37 yaşındaki oyuncu, Hagi'nin 1996-1997 sezonundaki performansından bu yana Galatasaray'ın Lig'deki ilk üç golünü kaydeden ilk yabancı oyuncu oldu.

Gomis son 6 sezonda en çok penaltı kaçıran oyuncu

Öte yandan Bafetimbi Gomis'in penaltılardaki şanssızlığı devam ediyor. Galatasaray'ın bu sezonki 4 golünün 3'üne imza atan deneyimli santrfor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 73. dakikada kullandığı penaltıyı değerlendiremedi.

İlk kez 2017-2018 sezonunda sarı kırmızılı formayla sahaya çıkan Gomis, o zamandan beri Lig'de 5 penaltıdan sonuç alamadı.

Bafetimi Gomis böylece Papiss Cisse ile birlikte son 6 altı sezonda Süper Lig'de en çok penaltı kaçıran iki oyuncudan biri oldu.