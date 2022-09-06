Bafetimbi Gomis hem sevindiriyor hem üzüyor
Galatasaray'ın Fransız santrforu Bafetimbi Gomis, Gaziantep Futbol Kulübü maçındaki golüyle George Hagi'den sonra Süper Lig'de sarı kırmızılıların ilk 3 golünü atan ilk yabancı oldu.
Bafetimbi Gomis gol atıyor sevindiriyor, penaltı kaçırıyor üzüyor. Fransız santrfor, Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynadı.
36. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1 yapan tecrübeli futbolcu, aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti. Bu sezon Lig'de takımının ilk 3 golüne imza atan Gomis, Galatasaray'ın efsane ismi George Hagi'nin yanına adını yazdırdı.
37 yaşındaki oyuncu, Hagi'nin 1996-1997 sezonundaki performansından bu yana Galatasaray'ın Lig'deki ilk üç golünü kaydeden ilk yabancı oyuncu oldu.
Gomis son 6 sezonda en çok penaltı kaçıran oyuncu
Öte yandan Bafetimbi Gomis'in penaltılardaki şanssızlığı devam ediyor. Galatasaray'ın bu sezonki 4 golünün 3'üne imza atan deneyimli santrfor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 73. dakikada kullandığı penaltıyı değerlendiremedi.
İlk kez 2017-2018 sezonunda sarı kırmızılı formayla sahaya çıkan Gomis, o zamandan beri Lig'de 5 penaltıdan sonuç alamadı.
Bafetimi Gomis böylece Papiss Cisse ile birlikte son 6 altı sezonda Süper Lig'de en çok penaltı kaçıran iki oyuncudan biri oldu.