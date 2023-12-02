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Spor
AA 02.12.2023 14:40

Badmintonda 2024'te 3 ayrı ligde müsabakalar yapılacak

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanvekili Ercan Ayılgan, badmintonda 2024 yılı içerisinde Süper Lig, 1. Lig ve Gelişim Ligi'nde mücadelelerin olacağını söyledi.

Badmintonda 2024'te 3 ayrı ligde müsabakalar yapılacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Para Badminton Türkiye Şampiyonası için Aksaray'a gelen Ayılgan, 9 Eylül'de göreve geldikten sonra yapılan ilk toplantıda lig kurma kararı aldıklarını söyledi.

Ayılgan, uzun zamandır badmintonda Türkiye şampiyonalarının düzenlenmediğini ifade etti.

"Göreve geldikten sonra 7 Türkiye Şampiyonası planladık. Bugün Aksaray'da altıncısını organize ediyoruz. Lig kurulması için çalışmalarımız devam ediyor. Lig yürütme kurulumuz belirlenen tarihlerde toplantılarını yaptı. Liglerle ilgili statüler hazırlandı. İnşallah yakın zamanda açıklayacağız. Badmintonda, 2024 yılı içerisinde Süper Lig, 1. Lig ve Gelişim Ligi olmak üzere 3 ayrı ligde müsabakalarımızı yapmayı planlıyoruz. Ocak ayı içerisinde liglere terfi mücadelelerini yapacağız. Böylelikle liglerde mücadele edecek kulüpler belirlenmiş olacak. İnşallah planlarımızda aksama olmazsa mart ayında liglerimiz başlayacak."

"Liglerimiz milli takımların havuzu için çok önemli yer teşkil edecek"

Ayılgan, sporcuların yurt içi ve dışındaki müsabakalara katılarak sürekli maç yapmaları gerektiğini ifade etti.

Fotoğraf: AA / Türkiye Badminton Federasyonu Başkanvekili Ercan Ayılgan[Fotoğraf: AA / Türkiye Badminton Federasyonu Başkanvekili Ercan Ayılgan]

Ayılgan, badminton gibi branşlarda ligin olmasının sporcuların performanslarını yukarı çektiğini anlattı.

"Bu ligler bize milli takım düzeyinde de faydalı olacak. Sporcularımız ne kadar çok müsabaka yaparsa büyük organizasyonlar için o kadar hazır olurlar. Liglerimiz milli takımların havuzu için çok önemli yer teşkil edecek."

Ayılgan, paralimpik havuzundaki 6 sporcunun Paris Paralimpik Oyunlarına katılabilmesi için puan müsabakalarına katıldığını vurguladı.

Ayılgan, Halime Yıldız ve Emine Seçkin'in paralimpik oyunlarına çok yakın olduğunu aktardı.

"Hatta 'gittiler' diyebiliriz. Halime için paralimpik oyunlarında alacağı madalyayı hedef olarak görüyoruz. Diğer sporcularımızın da paralimpik ve olimpiyat hedefleri sürmekte. İnşallah onlardan da kota bekliyoruz. Milli takım düzeyinde ilk hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları olacak. Paralimpik oyunları ve olimpiyatlar sporun zirvesi. En büyük ve önemli hedefimiz bu iki organizasyon. Tabii ki dünya şampiyonaları ve puan müsabakaları da önemli. Sporcularımızı hepsine hazırlıyoruz."

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