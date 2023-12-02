BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Serdar Keskin seçildi.

Kongrede yönetim kurulu adına yapılan sunumun ardından raporların takdimine geçildi. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının üyelere aktarılmasından sonra görüşmelere yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Üyelik giriş ücreti ile yıllık aidat artırıldı

Genel kurulda üyelik giriş ücreti ile yıllık aidatın değiştirilmesine ilişkin önerge verildi.

Yapılan oylamanın ardından üyelik giriş ücreti 5 bin liradan 20 bin liraya, yıllık aidat ise 250'den 500 liraya çıkarıldı.

Oy çokluğuyla kabul edilen üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat, 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak.

[Fotoğraf: AA]

Başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat birlik mesajı verdi

Kongrede Arat ile Adalı, birlik mesajı verdi.

Serdal Adalı, Hasan Arat'ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı. Adalı ile Arat'ın bir araya gelmesine, kongre üyeleri alkışlarla destek verdi.

İki başkan adayı, kongre üyelerini selamlayarak birbirlerine başarı diledi.

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Ocak-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs-31 Aralık 2022, 1 Ocak-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali açıdan ibrası, üyelerin oylarına sunuldu.

Ayrı ayrı oylamaya sunulan dönem faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Hasan Arat: Bu yönetimi geçmiş yönetimin devamıdır

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, bugünkü ibra oylamasının kendileri için önemi olmadığını söyledi.

Arat, kongre salonunda basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Arat, ibra oylamasıyla ilgili değerlendirme yaptı.

"Bu yönetimi geçmiş yönetimin devamıdır. Bugün ibradaki tutumları bunu ispatladı. Bugün bizim için ibra konusu önemli değildi. İbra oylamasında herhangi bir şekilde el kaldırmadık. Bizim mesaimiz yarın sabah başlayacak. Bizim bu yönetimle, geçmişle işimiz yok. Bugün üç kişi çıkarıp bizim yöneticilerimizin aleyhine konuşturdular. Burası mali genel kurul, burada aleyhimize konuşmalar yaptırdılar. Biz dün akşam bir disiplin kararı aldık ve bu konuşanlara müdahalede bulunmadık. Bizim hazırlığımız tamamen yarına yönelik."

Ahmet Nur Çebi: Bu dönemde başkanlık yapmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum

Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlık görevinden ayrılacak Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiaya veda etti.

"Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun, Beşiktaş'ın 120. yılı da kutlu olsun. Bu dönemde başkanlık yapmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hepinize her şey için teşekkür ediyorum. Sabah son zamanların en önemli mali genel kurulunu gerçekleştirdik. Kurul başkanlarına ve yöneticilerine saygılarımı arz ediyorum. Acı tatlı günlerimiz oldu ama birbirimizi hep sevdik. Bu sevgiyle buradan gitmek istiyorum."

"Hepinizden helallik istiyorum, hakkınızı bana helal edin"

Çebi, helallik istedi.

"Hepinizden helallik istiyorum, hakkınızı bana helal edin. Ben de Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum. 12 yıl zor bir süreçti. Gece gündüz yoktu. Değer miydi, değerdi tabii ki, belki az bile oldu. Keşke fazlasını yapabilseydim. Beşiktaşlı olduğunu iddia edip trol hesaplarla bana ve aileme küfür edenlere hakkımı helal etmiyorum, kusura bakmasınlar. Bizimkisi siyah-beyaz bir aşk hikayesi. Hiçbir zaman bitmeyecek."

Konuşmasının ardından uzun süre alkışlanan Çebi, daha sonra kongre üyeleriyle vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı vedalaşmada Çebi'nin ailesinin ve eski yönetici arkadaşlarının ise gözleri doldu.