Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayetullah Demir'den Türkiye rekoru
Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide mücadele eden Ayetullah Demir, Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda piste çıkan Ayetullah Demir, finalde 7.60 koşarak rekorun yeni sahibi oldu.
Daha önce Berke Akçam, 7.65'lik derecesiyle rekoru elinde tutuyordu.
Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Ayetullah Demir ile eski ve yeni rekortmen atletlerin antrenörü Abdurrahman Deriş'i tebrik etti.
Etiketler: Atletizm
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