Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda piste çıkan Ayetullah Demir, finalde 7.60 koşarak rekorun yeni sahibi oldu.

Daha önce Berke Akçam, 7.65'lik derecesiyle rekoru elinde tutuyordu.

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Ayetullah Demir ile eski ve yeni rekortmen atletlerin antrenörü Abdurrahman Deriş'i tebrik etti.