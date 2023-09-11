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Spor
AA 11.09.2023 11:50

Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonu para milli sporcu yeni başarılar peşinde

Moldova ve Kazakistan'da bu yıl düzenlenen Avrupa ve dünya para bilek güreşi şampiyonalarında sağ ve sol kolda şampiyon olan para milli sporcu İsmail Hacı Bekar, farklı sıkletlerde de benzer başarılar kazanmayı hedefliyor.

Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonu para milli sporcu yeni başarılar peşinde
[Fotograf: AA]

Moldova'da 9-16 Haziran'da yapılan Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası ile Kazakistan'da 24 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 55 kilo sağ ve sol kolda altın madalyanın sahibi olan 21 yaşındaki Bekar, kariyerindeki en başarılı sonuçlarını elde etti.

Spora başladığı 2018 yılından bu yana çeşitli organizasyonlarda 30'u aşkın madalya kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu Bekar, bilek güreşinde diğer kategorilerde de kürsüde yer almayı istiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bilek güreşi olimpik spor olursa ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Aynı zamanda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan Bekar, 2018'de merakı ve ilgisi dolayısıyla başladığı bilek güreşinde 2019'da Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma seçildiğini anlattı.

Yunanistan'da 2019'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduğunu anımsatan Bekar, bundan birkaç ay sonra düzenlenen dünya şampiyonasında üçüncülük aldığını kaydetti.

Bekar, koronavirüs sürecinde milli takımda kariyerine devam ettiğini belirtti.

"2021'de dünya ikinciliği, 2022'de de dünya ikinciliği elde ettim. Bu sene çalışmalarımızı daha artırdık ve tecrübe sahibi oldum. Yaşım büyüdü, kemik ve kas yapısı daha da oturdu. Senelerdir ucundan kaçırdığım dünya şampiyonluğu vardı. Bu yıl nasip oldu, dünya ve Avrupa şampiyonalarında sağ ve sol kolda şampiyon oldum. 2019'dan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmadım. Bu sene tekrar katıldım ve şampiyon oldum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çalışmalarına devam ettiğini bildiren Bekar, bilek güreşinin olimpik spor olması durumunda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurguladı.

Bekar, başka sıkletlerde yine Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi.

"55 kiloda Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Bu sene 60 kiloya geçmeyi düşünüyorum. Orada da benzer şampiyonluklar almayı planlıyorum. Orada şampiyonluklar alabilirsem çok güzel olur. Sıklet sıklet devam etmeyi düşünüyorum. Sıklet atlamak, bireysel spor branşlarında zor oluyor. Çünkü o sıkletlerde bulunan senelerin sporcuları oluyor. Çalışıp elimden geleni yapacağım."

Antrenör Eroğlu: İsmail hem ahlaklı hem de başarılı sporcu

Kağıtspor Kulübü ve Para Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Kenan Eroğlu da İsmail'in hem ahlaklı hem de başarılı sporcu olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Eroğlu, sporcularının bu sene Avrupa ve dünya şampiyonu olarak kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

"Bizim hayalimiz daha yüksek. Bilek güreşi branşı, 2028 yılında muhtemelen olimpik olacak. İsmail, olimpiyatlarda şampiyon olabilecek kapasiteye sahip sporcu. Şu anda Kağıtspor'da bu alandaki en başarılı sporcumuz İsmail. İleride olimpiyata en yakın olan sporcumuz olarak hem yaş hem kapasite olarak İsmail'i görüyoruz. İnşallah onu olimpiyat şampiyonu olarak görüp o mutluluğu da yaşarız."

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