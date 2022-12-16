Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri Antalya'da yapılacak
Hentbolda 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri (EBT) 8-11 Haziran 2023 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Yürütme Kurulu, plaj hentbolunda Türkiye'nin adaylık başvurusunu kabul ederek finallerin Türkiye'de yapılmasına karar verdi.
Plaj hentbolunda kulüpler açısından en önemli organizasyon olan finaller, Konyaaltı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyonda 14 kadın ve 14 erkek takımı mücadele edecek. Ev sahibi ülke olarak Türkiye'den de iki takım finallere katılacak.
EHF Yürütme Kurulu, Eylül ayında yaptığı toplantıda da Plaj Hentbolu 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 29 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihlerinde İzmir'de düzenlenmesine karar vermişti
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