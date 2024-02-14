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Spor
AA 14.02.2024 09:59

Avrupa Ligi'nde play-off zamanı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.

Avrupa Ligi'nde play-off zamanı

Galatasaray, play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar yarın, rövanş maçları ise 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları şu şekilde:

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)

20.45 Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa)

20.45 Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)

23.00 Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)

23.00 Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)

23.00 Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)

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