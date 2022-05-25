Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa Konferans Ligi finali öncesi tansiyon yükseldi
[Fotoğraf: AP]
UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçına ev sahipliği yapan Arnavutluk, şiddet olaylarına sahne oldu. Başkent Tiran’da çıkan olaylarda 12 polis yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı öncesi tansiyon yükseldi.
İtalya'nın Roma ve Hollanda'nın Feyenoord kulüplerinin taraftarları Tiran sokaklarını birbirine kattı. Fanatik taraftarlar emniyet güçlerine de saldırdı.
Olaylara müdahale eden 12 polis memuru yaralandı. İkisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Şiddet olaylarında 60 kişi gözaltına alındı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı Roma-Feyenoord arasında Türkiye saati ile 22.00’de oynanacak. Maç öncesi, Tiran'da bir günlük resmi tatil ilan edildi.
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