TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanacak.

Yönetim kurulu, ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona ermesini kararlaştırdı.