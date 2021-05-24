THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanına sayılı günler kaldı. Dev organizasyon, bu hafta sonu Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek.

Karşılaşmalar, 19 bin seyirci kapasiteli modern bir tesis olan Lanxess Arena'da oynanacak. Pandemi nedeniyle Dörtlü Final'de taraftarlar yer alamayacak.

Anadolu Efes 4. kez dörtlü finalde

Anadolu Efes, üst üste ikinci kez Avrupa basketbolunun zirvesinde boy gösterecek. Lacivert beyazlılar, 28 Mayıs Cuma günü 19.00'da CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Temsilcimiz, 2019 finalinde kaybettiği Rus ekibinden rövanşı alarak şampiyonluk maçına çıkmak istiyor.

Ergin Ataman'ın ekibi, normal sezonu 22 galibiyet, 12 mağlubiyet ile üçüncü sırada tamamladı. Anadolu Efes, play-off'ta ise Real Madrid'i 3-2 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

2000, 2001 ve 2019’da Dörtlü Final’e kalan Efes, dördüncü kez bu dev organizasyonda yer alacak.

Anadolu Efes 25 yıl sonra kupa için parkeye çıkacak

1996 yılında Koraç Kupası ile kulüpler düzeyinde Türk sporuna Avrupa’da ilk kupayı getiren Efes, 25 yıl sonra bu kez Avrupa’nın en büyük kupasını almak için parkeye çıkacak.

Ergin Ataman ise dört farklı kulüple dördüncü Avrupa Kupası'nı kazanmak istiyor.

Montepaschi Siena ile Saporta, Beşiktaş ile Eurochallenge, Galatasaray ile Eurocup’ı kazanan Ergin Ataman, 2019 yılında Euroleague finali oynayan ilk Türk koç olarak da tarihe geçmişti.

CSKA Moskova dörtlü finalin gediklisi

CSKA Moskova ise normal sezonu 24 galibiyet, 10 yenilgi ile ikinci sırada noktaladı. Rus ekibi, büyük bir tecrübeye sahip. CSKA Moskova, 1996'dan bu yana tam 18 kez Dörtlü Final'de mücadele etti.

4 Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Rusya temsilcisi, 2016 finalinde Fenerbahçe'yi, 2019 finalinde ise Anadolu Efes'i yenmişti.

Barcelona 5 sezon sonra dörtlü finalde

Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise Barcelona ile Olimpia Milan karşılaşacak. Normal sezon lideri Barcelona, 5 sezon sonra Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi.

Olimpia Milan ise büyük bir hasrete son verdi. Ettore Messina'nın ekibi, tam 29 yıl sonra Dörtlü Final'de yer alacak.

Barcelona-Olimpia Milan maçı 28 Mayıs Cuma günü 22.00'de oynanacak. Kazanan takımlar 30 Mayıs Pazar akşamı 21.30'da final maçına çıkacak. Kaybedenler ise 18.30'da üçüncülük için oynayacak.