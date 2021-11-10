Ankara'da geçtiğimiz günlerde yapılan 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Fatih Çintimar, açıklamalarda bulundu.

Yeni bir seçim döneminden başarıyla çıktıklarını belirten Çintimar, 2024 Paris Olimpiyatları için önlerinde 3 senelik bir zaman dilimi olduğunu dile getirdi.

Çintimar, olimpiyatların planlaması doğrultusunda federasyon olarak hızlıca girişimde bulunduklarını vurguladı.

"Artık hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda katılım sayısı değil, madalyalarla dönmek. Bunun için de bütün ekibimizle birlikte şu an bu hedef doğrultusunda toplantılarımızı yapıyoruz. Yurt içi, yurt dışı antrenör kamp programlarını yapıyoruz. Tek hedef olimpiyatta madalya alabilmek. Bunun için hedefimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz."

Başkan Çintimar, Türkiye'nin atletizmde sadece Avrupa'da madalyayla yetinmeyeceğini aktardı.

"Allah nasip ederse kısa bir süre sonra bütün kurullarımızı açıklayacağız ve olimpiyat için çalışacağız. Artık kota sayısı anlamında bir şey konuşmak istemiyorum. Hem erken hem de kota hedefli değil madalya hedefli bir pozisyondayız. İnşallah 2024'ten madalya demiyorum madalyalarla dönen bir federasyon olacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Avrupa'daki en iyi altyapıya sahibiz"

Fatih Çintimar, atletizmde Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi altyapısına sahip olduğunu belirtti. Çintimar, çocuk atletizmi, gençlerle ilgili faaliyet takvimi ve programları daha da arttırarak sürdüreceklerini anlattı.

"Şu anda atletizmin altyapısıyla ilgili Avrupa'daki en iyi altyapıya sahibiz diyebilirim. Bunu da şöyle bir örnekle güçlendirmek istiyorum. Tarihimizde 2021 yılına kadar dünya şampiyonlarında koştuğumuz final sayısı kadar sadece bu yılki gençler dünya şampiyonasında final koştuk. Bir altın bir gümüş madalya kazandık. Allah nasip ederse bunların sayısını artırabilmek, bunları büyüklere taşıyıp büyüklerde bu dereceleri alabilmek için bu gençlerle birlikte emin adımlarla çalışmaya devam edeceğiz."

"Ramil Guliyev gibi isimler bizim lokomotif sporcularımız"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı, Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev gibi sporcuların, gençlere örnek olduğunu söyledi.

Çintimar, Ramil Guliyev ve Yasmani Copello gibi sporcularının 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlık sürecinde liderlik görevinin yanı sıra genç sporculara abilik de yapacağına inandığını dile getirdi.

Çintimar, genç sporcularının elde ettikleri başarıları büyüklere çıkarak devam ettirmelerinin önemine değindi.

"Gençlerde artık tabii Avrupa'daki bütün kategorilerde belli sayıda madalya alıyoruz. Artık Avrupa'da değil dünya ve olimpiyatta madalya için hedefimiz doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle en emin şekilde buralara gidip buralardan da güçlü dönmemiz gerekiyor. Ramil Guliyev gibi isimler bizim lokomotif sporcularımız. İşte onlar bu genç sporcuları daha yukarıya taşıyabilecek lokomotifler. Onlar bundan sonra hem takımın abileri hem de takım içerisinde lider pozisyonda olan sporcularımız. Onların da 2024 Olimpiyatı için şu an itibarıyla kamp programı yapıldı ve bu program çerçevesinde de kamplarıyla ilgili işlemler başlatıldı. 2024 Olimpiyatında onları da yine olimpiyatta seyredeceğiz inşallah."