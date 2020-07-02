Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Ankara'da özel yapılacak yarışlarla sezonun start alacağı belirtildi.

Türkiye'de atletlerin 4-6 hafta arasındaki hazırlık sürecini göz önüne alarak oluşturulan takvimle ilgili federasyondan şu açıklama yapıldı:

"World Athletics'in ana yarışmalarını ağustos-ekim periyoduna taşıdığı 2020 sezonunda Avrupa'daki ülkelerin neredeyse tamamı ulusal şampiyonasını ağustos sonu ve eylül başında gerçekleştirecek. Türkiye Atletizm Şampiyonası da eylül ayının başında yapılacak. World Athletics, geçtiğimiz nisan ayında her ülkenin yerel makamlarının alacağı özel önlemleri göz önüne alarak takvim belirlememiş, sadece ağustos-eylül periyodunda ulusal şampiyonaların tamamlanabilmesi için tavsiye kararı almıştı."