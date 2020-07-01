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Arsenal genç yeteneğin sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 18 yaşındaki oyuncusu Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.
Saka, altyapısından yetiştiği Arsenal'de bu sezon tüm kulvarlarda 33 kez forma giyerken 3 kez ağları sarstı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig arsenal Bukayo SakaSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 16:19
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