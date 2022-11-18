Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arjantin'de zorunlu değişiklik
[Fotograf: AA]
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin Milli Takımı'nda, kas sakatlığı geçiren Nicolas Gonzalez'in yerine Angel Correa kadroya davet edildi.
Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gonzalez'in milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Teknik direktör Lionel Scaloni, bu gelişmenin ardından Atletico Madrid forması giyen 27 yaşındaki Angel Correa'yı kadroya çağırdı.
Etiketler: Katar Dünya Kupası Arjantin
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