Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskoçya maçında geçirdiği sakatlık sonucunda oyundan alınan Ferdi Kadıoğlu'nun, Çekya ile 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak özel müsabakanın aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

"Fenerbahçe'de forma giyen millî futbolcumuzun bugün yapılan MR tetkikleri sonucunda sağ arka adalesinde kanama tespit edildi ve Çekya karşılaşmasında forma giyemeyeceği saptandı. Bu gelişme üzerine, Ferdi'nin tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu."