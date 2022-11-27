Lusail Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan kritik müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Arjantin, 64. dakikada Lionel Messi'nin golü ile maçta öne geçti. Angel Di Maria'nın pasıyla topla buluşan Lionel Messi'nin, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Guillermo Ochoa'nın solundan köşede ağlarla buluştu.

87. dakikada Tangocular, Enzo Fernandez'in harika golüyle farkı ikiye çıkardı. Lionel Messi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Enzo Fernandez'in sol çaprazdan yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak Guillermo Ochoa'nın solundan uzak köşede ağlarla buluştu: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-0 galip ayrılan Messi'li Arjantin, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

36 maçlık yenilmezlik serisini Suudi Arabistan bozmuştu

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, gruptaki son mücadelesinde Robert Lewandowski'li Polonya ile kozlarını paylaşacak.

Grupta Polanya'nın 4, Arjantin ve Suudi Arabistan'ın 3'er, Meksika'nın 1 puanı bulunuyor.