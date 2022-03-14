Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 00:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Arda Güler tarihe geçti
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendiği maçta takımının 3. golünü atan Arda Güler, sarı lacivertli formayla gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
Aytemiz Alanyaspor maçında 74. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna giren Arda Güler, ligde siftah yaptı.
Genç futbolcu, 78. dakikada takımını öne geçiren golü atarak tarihe geçti. Arda, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç futbolcu oldu.
17 yaşındaki futbolcu, Berisha'nın attığı golde de asist yapan isim oldu.
Arda Güler "10" un izinden ilerliyor. pic.twitter.com/WBtv5quJhL— TRT Spor (@trtspor) March 13, 2022
Etiketler: Fenerbahçe
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