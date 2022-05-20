Önce kazanan sporcuyu tebrik etti. Ardından elenen sporcusuna tokat attı. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sporda şiddetin adresi Diyarbakır'dı. Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası İl Seçmeleri için sporcular mindere çıktı.

Müsabakalar sırasında bir kız sporcu rakibine yenilip elendi. Antrenörü, kazanan rakip sporcuyu tebrik etti. Elenen sporcusuna ise seyircilerin gözü önünde tokat attı.

Şiddete maruz kalan sporcu hiçbir şey yapmadan bekledi, tokat atan antrenörü sahayı terk etti. Olayla ilgili tutanak tutuldu, müsabakalar ertelendi.

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde çalıştığı öğrenilen antrenörün görevine son verildi.

Antrenör disiplin kuruluna sevk edildi

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşarken gündeme gelen olayın başta tekvando camiası olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisini çektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamaya göre tokat atan antrenör disiplin kuruluna sevk edildi.

''Diyarbakır tekvando il seçme müsabakaları esnasında bir antrenörümüzün ekranlara da yansıyan ve sporcusuna tokat attığı olayla ilgili federasyonumuz derhal gerekli işlemleri başlatmıştır. Söz konusu antrenör, tedbirli olarak federasyonumuz disiplin kuruluna sevk edilmiş olup, aynı antrenörle ilgili Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kuruluna da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazılmıştır. Söz konusu antrenör, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacaktır."