Sarı-siyahlı takımdan yapılan açıklamaay göre, kulübün üst yönetimi tarafından geçen sezonun analizinin yapmasının sonucunda Marco Rose ile iş birliğini sonlandırdı.

Rose'nin yanı sıra yardımcılarıyla da yollar ayrıldı.

Daha önce Bundesliga’da Borussia Mönchengladbach’i çalıştıran Rose, 2021-2022 sezonun başında Borussia Dortmund’da teknik direktörlük görevine getirilmişti.