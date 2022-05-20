Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borussia Dortmund Marco Rose ile yolları ayırdı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmnd, teknik direktör Marco Rose ile yolları ayırdığını duyurdu.
Sarı-siyahlı takımdan yapılan açıklamaay göre, kulübün üst yönetimi tarafından geçen sezonun analizinin yapmasının sonucunda Marco Rose ile iş birliğini sonlandırdı.
Rose'nin yanı sıra yardımcılarıyla da yollar ayrıldı.
Daha önce Bundesliga’da Borussia Mönchengladbach’i çalıştıran Rose, 2021-2022 sezonun başında Borussia Dortmund’da teknik direktörlük görevine getirilmişti.
Weitere Infos und Stimmen https://t.co/Y2wq4n8AC0— Borussia Dortmund (@BVB) May 20, 2022
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