Antalyaspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan Mustafa Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından yönetim kurulu üyelerinin toplantı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Aziz Çetin'in başkanlığa seçildiği belirtildi.

Mustafa Yılmaz'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sami Güral'ın getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, başkan vekilliği görevinin iki kişiye çıkarılmasına ve asbaşkan Sabri Gülel'in bu göreve atanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, yönetim kurulu üyesi Ramazan Karabulut'un da asbaşkanlık görevine getirildiği aktarıldı.

TFF'den tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalyaspor'un yeni kulüp başkanı Aziz Çetin için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Antalyaspor Kulübünün yeni başkanı olan Av. Aziz Çetin ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.