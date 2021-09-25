Antalyaspor üç puanı son dakikada aldı
Süper Lig'in 7. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 89. dakikada bulduğu golle 1-0 yendi.
Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetti.
Antalyaspor'a üç puanı getiren golü 89. dakikada Güray Vural ağlarla buluşturdu.
Ligde 3 maç sonra kazanan Antalyaspor kötü gidişe 'dur' dedi. Kırmızı beyazlılar puanını 8'e yükseltti.
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
5. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Poli'nin sert şutunda top auta çıktı.
16. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
38. dakikada sağ kanattan Tetteh'in ortası sonrası arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.