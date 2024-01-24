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Spor
TRT HABER/AA 24.01.2024 17:27

Antalyaspor Sivasspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Antalyaspor Sivasspor'u ağırlıyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Antalyaspor Sivasspor'u ağırlıyor

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 26 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi,  karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da karşılaşma öncesi Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa ve Hakan Arslan'ın sakatlığı sürüyor.

Sarı kart cezalısı Roman Kvet ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülke milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya Stadı

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık

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