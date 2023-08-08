Açık 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.08.2023 17:32

Antalyaspor forvet oyuncusu Britt Assombalonga ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.

Antalyaspor forvet oyuncusu Britt Assombalonga ile sözleşme imzaladı

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende 30 yaşındaki Assombalonga kendisini 1+1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford'dan transfer edilen Assombalonga, törende yaptığı açıklamada, Antalya'da olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Assombalonga, Antalya'yı şehir olarak hem kendisinin hem de ailesinin sevdiğini söyledi.

"Bu sezon takım arkadaşlarımla, hocalarımızla birlikte takımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Assombalonga, Türkiye'de en iyi performansını sergilemek istediğini dile getirdi.

"Elimdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. İyi bir performans ortaya koymak istiyorum."

"Stoper ve orta sahaya da transfer yapacağız"

Antalyaspor Asbaşkanı Aytaç Altay ise Assombalonga'nın hem teknik ekibin de hem de kendilerinin ısrarla istediği bir oyuncu olduğunu söyledi.

Altay, futbolcunun Antalyaspor'a hayırlı olmasını diledi.

"Assombalonga'nın ardından stoper ve orta sahaya da transfer yapacağız. Sonrasında transfer sezonunu kapatmayı düşünüyoruz. Her mevkiye 2 oyuncu olacak şekilde planlama yaptık."

Altay, futbolcuları Sinan Gümüş'e de kendisine takım bulması gerektiğini söylediklerini kaydetti.

Watford'dan önce Adana Demirspor forması da giyen Assombalonga, Akdeniz ekibi ile çıktığı 54 resmi maçta 18 gol atmıştı.

ETİKETLER
Antalyaspor Antalya Transfer Haberleri Süper Lig
Sıradaki Haber
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası Manisa'da başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:23
Akçakoca'da denize girmek yasaklandı
18:13
CHP'nin Akbelen görüşme talebi Meclis'te reddedildi
18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti
17:49
Gaziantep'te ormanlara giriş yasağı uzatıldı
17:30
Yunanistan'da gündem Türkiye: Kıbrıs'taki soydaşlarını zorbalara terk etmedi
17:25
Klimalı ortamlarda yaşayanlarda sıcak havaya bağlı ölüm riski daha yüksek
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
FOTO FOKUS
Kömür işletmesinde hortum
Kömür işletmesinde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ